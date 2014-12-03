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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:56 BJT

新加坡金融：金管局称新加坡交易所开盘延迟“不可接受”，并要求彻查

路透新加坡12月3日 - 新加坡金管局周三表示，新加坡交易所开盘延迟的情况是“不可接受的”，将毫不犹豫地对该交易所采取行动。

金管局在声明中称，已经要求新加坡交易所及其执行长博可(Magnus Bocker)彻底检讨，以应对导致延迟的问题。

新加坡交易所(SGX) 周三推迟证券市场交易开盘，称因出现软件问题。一个月前，电力故障曾致使其股票和衍生品交易暂停数小时。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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