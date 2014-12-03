路透基点：南亚和东南亚借款人更加青睐银团贷款--TRLPC

路透香港12月3日 - 汤森路透旗下基点报导，正如2009年至2014年迄今的数据所显示的那样，南亚和东南亚借款人普遍更加青睐银团贷款，而非俱乐部贷款。

2014年迄今，银团贷款额达561.7亿美元，占这些地区外币贷款总额的58%。今年完成的银团贷款交易大多来自印度和印尼，占南亚和东南亚银团贷款总额的47%。偿债是主要推动因素，例如Reliance Jio Infocomm的15亿美元贷款案及印尼综合企业CT Corp的12.75亿美元交易。

与此同时，俱乐部贷款额现达408.8亿美元，占外币贷款总额的42%。俱乐部贷款交易主要来自新加坡和马来西亚，占该地区俱乐部贷款总额的逾75%。自行安排的贷款大多与并购有关。例如，为SapuraKencana TMC Sdn Bhd收购Newfield Exploration旗下油气资产融资的55亿美元贷款案，以及华侨银行为支持香港永亨银行收购交易而筹办的384.3亿港元(50亿美元)贷款案。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)