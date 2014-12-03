版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 11:06 BJT

路透基点：大宗商品贸易商Olam部分三年期贷款在二级市场出售--TRLPC

路透香港12月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，大宗商品贸易公司Olam International近期签订的24.75亿美元融资中，三年期贷款中的一部分正在二级市场上出售。

据消息人士，这些贷款正以98.65-99%的票面价值出售。

至少有三家在最初阶段加入的银行在出售贷款。

据借款人此前表示，19家银行在11月19日签署了这笔包括三档的融资：364天期的循环信贷，两年期循环信贷和三年期定期贷款，每档规模均为8.25亿美元。

据消息人士此前称，这三档贷款的初始综合收益分别为115个基点、130个基点和145个基点。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐