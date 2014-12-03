《路透晚报》--12月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：11月官方非制造业PMI微升，需防范输入性通缩压力

中国11月官方非制造业PMI(采购经理指数)微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单以及预期指数均有回落。这和此前公布的制造业PMI一道，显示经济仍面临下行压力。

--中国数据：汇丰11月服务业PMI仅有微弱改善，政策宽松基调不改

受新业务和就业等指数持续在扩张区域推动，汇丰11月中国服务业PMI微幅上升，在仅有微弱改善同时，制造业扩张动能持续放缓，意味着中国经济下行压力不减，未来数月财政和货币政策料进一步放松。

--中国政策：中央改革领导小组审议农村土地征收、宅基地制度改革试点意见

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议，审议了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》，审议通过了最高人民法院设立巡回法庭试点方案和设立跨行政区划人民法院、人民检察院试点方案。

--中国环境：政府拟设500亿环保基金，为第三方治理公司提供优先贷款--报载

中国证券报周三引述全国工商联环境商会秘书长骆建华称，发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》本月有望出台。另外该委与财政部拟设立500亿元人民币国家环保基金，为环境污染第三方治理公司提供低利息、长周期的优先贷款。

--台湾政治：马英九辞去国民党主席，副主席吴敦义代理

台湾国民党主席马英九周三宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。党主席职务由副主席吴敦义暂代。

【金融】

--投行观点：中国金融改革料继续“小步”推进，利率和汇率是重点--摩根大通

去年召开的中共十八届三中全会宣布了雄心勃勃的改革方案。投资银行--摩根大通认为，迄今为止中国宣布的金融改革采取的是相机抉择的方法，并没有事先设计的最优顺序；在目前阶段，相信政府将继续在各领域推进小步走改革。

--投行观点：中国明年不会大幅放松政策，但将再次降息以降低金融风险--瑞银

国际投行--瑞银发布报告称，中国较轻的就业压力意味着政府出台大规模政策刺激的必要性较低，预计2015年政府仍将放慢信贷扩张步伐、不会大规模放松货币政策。但会进一步加大流动性支持力度并再次降息，以防止货币金融条件被动收紧。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率持稳，资金供给充裕但心态略偏谨慎

中国银行间市场周三主要质押式回购利率持稳，场内资金供给尚算充裕，隔夜和七天期资金拆入均较为轻松，但整体价格未见明显下行，显示机构整体谨慎心态仍在。

--中国债市动态：10年国开债收益率再涨逾10BP，股市吸金引发基金等抛债

中国银行间债市周三早盘现券收益率再大涨，其中10年国开债收益率涨逾10bp(基点)。交易员表示，股市火爆吸金效应明显，对资金产生分流，股债重现"此消彼长"格局，现券卖盘较重，抛压主要来自于基金及部分交易盘。

--新债招标：中国七年续发国债结果远高预期，随二级收益率水涨船高

中国财政部周三上午续招标发行的七年固息国债，中标收益率高出预期近10个基点(bp)，因二级市场进一步走恶，现券收益率明显上行；新债投标倍数也仅不到1.5倍，属年内低位。

--中国债市：11月托管增量续降至1,496亿元，境外机构相对抢眼--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，11月末债券托管余额为285,753亿元人民币，当月增加1,496亿元，为连续第三个月环比减少。

--中国新债：国开行下周三将发行102.36亿元铁路专项资产支持证券

中国国家开发银行周三公告，将于下周三(10日)在银行间债市，发行规模为102.36亿元人民币的铁路专项信贷资产支持证券。其中优先档规模为95.28亿元，以招标方式公开发行，次级档7.082亿元以招标方式定向发行。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续贬创逾两个月低点，但成本压力制约美元多头表现

中国人民币兑美元周三早盘创逾两个月新低后贬幅收窄。受中间价再度回调51个点子引导，即期盘间一度触及6.1531元低点。交易员称购汇仍然旺盛，但整体看供求相对均衡，波动较窄。

--《交易人生》招行外汇大拿张治青：以东方智慧参交“易”之道

十几载交易生涯，从美债到外汇，中国招商银行金融市场部的资深交易员张治青曾因技术分析精湛而被同事誉为“剑宗”；现在的他则化繁为简，在中国外汇市场搏击风浪。问君何能尔，答案仅落于一个“易”字。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指大幅震荡并刷新逾40个月收盘新高，成交额再创历史天量

中国股市沪综指周三大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创历史天量。分析师称，今天场内板块分化明显，存量资金加速调仓，致成交量大增。而短期大盘连涨后获利盘丰厚，部分资金有离场意愿，目前天量水平恐难持续，股指有调整要求。沪综指收报2,779.53点，涨15.98点或0.58%。

--全球金融：卢森堡监管机构简化投资沪港通计划的审批程序

针对希望参与沪港通计划的共同基金，欧洲主要基金管理机构推出一项快速审批程序。卢森堡基金行业联合会(Association of the Luxembourg Fund Industry，ALFI)周二宣布这项简化程序。基金业面临的各种欧盟监管障碍，使许多资产管理机构无法参加沪港通计划。

--中国个股：申银万国吸收合并宏源证券即将实施，宏源下周三起停牌

有望成中国券商业最大规模重组案例的申银万国吸收合并宏源证券，即将进入实施阶段。宏源证券周三公告称，公司股票将从下周三（10日）起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。

--中国个股：兴业证券公布一系列债务融资方案，总余额不超净资本2倍

中国大型券商--兴业证券周三公告披露一系列债务融资工具的融资方案，并确定公司发行各类债务融资工具余额总额不超过净资本的200%。

--中国个股：上海电力称正就意昂意大利资产的潜在收购进行前期沟通

对于外界有关参与巨额并购的报导，中国上海电力股份有限公司周三回应称，正就德国最大公用事业公司意昂旗下意大利资产的潜在收购进行前期沟通。

--《焦点》中国大举作空加速铁矿石价格崩跌，并强化自身定价影响力

今年铁矿石价格横遭腰斩，中国投机客对大连商品交易所刚刚推出一年的铁矿石期货大举作空，在一定程度上刺激了跌势，也在这一过程中让中国得到了长期以来一直渴求的定价权。

--中国金属：信贷紧张可能限制2015年炼厂氧化铝进口--消息

贸易商和炼厂管理层表示，信贷紧张以及国内金属价格料将疲弱，可能限制中国铝炼厂2015年的氧化铝长单进口。

--企业结盟：小米携手京东等中国公司向美国MISFIT投资4,000万美元

全球第三大智能手机厂商小米科技携手其他几家中国公司，对美国可穿戴设备初创企业Misfit投资4,000万美元，这是小米首次投资美国移动设备生产商。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)