台湾政治：总统府将尽速提出行政院长人选--发言人

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台湾总统府发言人马玮国周三表示，针对目前媒体引述党政人士报导的新任行政院长的人选不发表评论；他并称，总统府将尽速提出行政院长人选，并以官方新闻稿方式公布。
本地媒体包括TVBS电视台、联合新闻网周三上午均指出，新任行政院长已内定为现任副院长毛治国，且目前已在征询各部会阁员名单中。
总统马英九将在今日稍晚国民党的中常会上，宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。
至于一位不愿具名的党务系统发言人指出，今日的中常会上将选出代理党主席吴敦义、代理秘书长洪秀柱，新任的党主席及秘书长则将在明年1月间产生。
台湾上周六举办有史以来规模最大的直辖市/地方首长及民意代表的选举，但执政的国民党面临空前挫败，政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。
国民党于本次地方选举中，六大直辖市首长中仅保住一席，其五席被民进党及无党籍参与人囊括，总计地方首长中，国民党丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共九个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。
行政院长江宜桦因败选责任已辞去阁揆，行政院也于周一完成内阁总辞，并进入〞看守内阁〞时期，期间将不做重大政策决定，直至新内阁产生为止。(完) (记者 高洁如/洪淑珍; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。