台湾政治：总统府将尽速提出行政院长人选--发言人

路透台北12月3日 - 台湾总统府发言人马玮国周三表示，针对目前媒体引述党政人士报导的新任行政院长的人选不发表评论；他并称，总统府将尽速提出行政院长人选，并以官方新闻稿方式公布。

本地媒体包括TVBS电视台、联合新闻网周三上午均指出，新任行政院长已内定为现任副院长毛治国，且目前已在征询各部会阁员名单中。

总统马英九将在今日稍晚国民党的中常会上，宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。

至于一位不愿具名的党务系统发言人指出，今日的中常会上将选出代理党主席吴敦义、代理秘书长洪秀柱，新任的党主席及秘书长则将在明年1月间产生。

台湾上周六举办有史以来规模最大的直辖市/地方首长及民意代表的选举，但执政的国民党面临空前挫败，政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。

国民党于本次地方选举中，六大直辖市首长中仅保住一席，其五席被民进党及无党籍参与人囊括，总计地方首长中，国民党丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共九个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。