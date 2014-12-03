重发-中国股市：沪综指大幅震荡早盘收涨0.5%，成交额将再次冲击历史天量

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透北京12月3日 - 中国股市沪综指周三早盘大幅震荡收涨0.5%，盘中冲高回落，成交额大增并将再次冲击历史天量。分析师称，目前增量资金入场非常踊跃，资金加杠杆规模上升较快，市场信心爆棚，但大盘蓝筹股和小盘成长股分化仍较为明显，震荡加剧短线整体风险水平明显上升。
沪综指 早盘报2,776.48点，涨12.94点或0.47%，盘中一度升至2,824.18点，上证A股早盘成交3,393亿元人民币，上日为3,969亿，接近上个交易日全日成交量，此前历史天量为上周五的4,015亿元。
“涨的力度确实超乎预期，钱太多了。”国都证券研究所副所长肖世俊表示，近期市场上涨逻辑并未改变，尤其是金融行业的改革加速化解了市场对整个金融系统风险的担忧。
他并表示，场内板块分化明显也加剧了存量资金的调仓，资金有从成长主题股向低估值大盘蓝筹股流入的迹象，机构调仓导致市场成交量大增。
上证金融地产行业指数 早盘涨1%，走势明显强于大盘，有色金属及能源板块亦涨幅居前。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。