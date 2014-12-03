投行观点：中国明年经济增速估约7.2%，且应考虑更激进财赤目标--摩根大通

路透北京12月3日 - 投资银行--摩根大通周三发布最新报告预计，随着政策宽松影响逐步显现，明年二季度中国经济料开始复苏；预测今明两年中国经济增速分别为7.4%和7.2%，而且政府明年料将增长目标下调至7%。

该行首席经济学家朱海斌并认为，中国已经出台一系列财政改革措施尤其是地方债务管理新规，如果在严格实施这些规模同时没有对相关政策进行调整，可能导致未来几年内面临“财政悬崖”。

“中国应该考虑更加激进的财政赤字目标，即占国内生产总值的5%到6%，以此抵销地方政府债务紧缩产生的影响。”不过他也承认，这样的调整将需要中国当局对财政政策进行全面的重新评估，这在近期内不太可能发生。

他预测，中央政府预算赤字将从2014年占GDP的2%提高到2015年占GDP的3%，包括将地方政府债券发行配额从4,000亿人民币增加至1万亿人民币左右。这将比本世纪以来最大规模的中央财政赤字还高。

以下为摩根大通报告要点摘录：

1、政府是否会将2015年的GDP增长目标降至7%？

我们预计中国经济2014年全年增速为7.4%。增长动力的变化有正负两方面的解读。从积极的角度而言，中国今年的经济再平衡取得了切实成果，开始解决部分制造业领域的产能过剩问题，更为重要的是，房地产市场得到了调整。在某种程度上，这些调整对2014年的增长带来了下行压力，我们认为这将会继续限制未来一年的增长动力。

我们预计政府会将增长目标从2014年的7.5%下调至2015年的7%（虽然降至7%的可能性很大，但是我们认为有30%的可能会将增长目标降至7%-7.5%的区间、或者该区间内某一具体数据）；同时，将会持续推进结构改革。

我们预测2015年的全年GDP增速为7.2%，其中消费、投资与净出口的贡献率分别为3.4%、3.1%和0.7%。经济增长的主要阻力是房地产投资增速的持续下滑，以及制造业部分领域持续的产能过剩问题。关于按季增长的趋势，我们预计，由于国内需求持续疲软，2014年第4季度与2015年第1季度的GDP增速将分别保持在7.0%与6.3%的温和水平（季度调整环比年化增速），随后由于政策宽松影响逐步显现，将从第2季度开始复苏。2015年第2、3、4季度的GDP增长分别为7.1%、8.0%与7.3%（季度调整环比年化增速）。

2、房地产市场的调整将持续下去吗？影响是什么？

房地产市场的放缓是2014年宏观经济最大的负面因素。房地产市场的调整对整体经济增长造成显着影响。根据我们的估计，房地产投资从2013年的20%增长预期放缓至2014年的11-12%，这将使GDP增速下拉约一个百分点 （包括对经济活动的直接和间接影响）。

但是，房地产调整对金融体系的影响低于市场预期。 如我们年初所预计的，房价的下滑整体比较温和。从今年四月份的高点到十月份，全国房价平均下滑3.5%。房地产贷款的质量整体仍然不错。2013年底，房贷的不良率仅为0.26%，开发商贷款的不良率为0.48%，远低于所有贷款的不良率（1%）。进入2014年以后，虽然有迹象显示开发商贷款的质量有所下降，但是其不良率仍然远低于贷款的平均不良率（从2013年底的1%上升到三季度末的1.16%）。

我们预计2015年房地产市场的调整将持续下去，因为供大于求的现象在近期仍然明显。2015年全年房地产投资的增长率可能为5%-6%，较我们预计的2014年增速（11%-12%）进一步放缓。

2015年房地产行业将经历进一步的整合。“黄金十年”已经结束，未来房地产行业将进入平稳发展时期（例如，新屋供应将保持相对稳定，约为每年10亿平方米）。为了取得成功，房地产开发商将强调其特质性并改善服务和管理。我们预计实力较弱的开发商将退出房地产业务，但房地产市场调整不会对银行系统造成系统性压力。

3、中国的金融风险是否能得到控制？

金融业的主要风险来源是什么？我们一直认为企业债务是最大的风险。中国企业债务水平高，增长速度很快。我们估计，中国的企业债务从2007年占GDP的90%上升至2013年占GDP的129%，2014年第三季度末更进一步上升至GDP的137%。

在当前的经济环境下，去杠杆化是一个艰难的任务。不过，金融系统的风险虽然有所提高，但未来几年内不大可能发展成全面的危机。

首先，尽管按历史标准和国际标准衡量，中国企业债务很高，但中国家庭部门的债务很低，仅为国内生产总值的25%，而政府债务（包括中央和地方政府债务，但不包括国有企业的债务）占GDP的59%，仍然在可控水平。第二，尽管经济放缓，但到目前为止我们对2014年和2015年的增长率高于7%的预测仍是主要经济体中最高的。第三，中国的债务主要为内债（外债仅略高于国内生产总值的10%），国内的储蓄率超过50%，这是全球最高的。第四，尽管有债务快速增长，但总资产也在快速上升；因此，除几个行业（如房地产与矿业）以外的杠杆率仍较为稳定。政府部门持有的大量国有资产和4万亿美元的外汇储备是防御潜在危机的强有力缓冲。最后，中国的资本项目相对封闭；因此，资金外流引发危机的风险相当低。

中国政府对债务问题的策略仍然是以增长解决问题。但要解决债务问题，除了增长是必要的，我们认为其他政策措施也非常重要。这些措施包括：(i) 加强金融监管，尤其是打破“刚性兑付”现象；(ii) 降低企业部门的税费负担以及减少政府对市场的干预，这有助于提升企业盈利能力；(iii) 解决生产者物价指数通缩风险，加速资源性产品价格改革（油电水气、运输等）；(iv) 支持产业升级，重振劳动生产率（通过以市场为导向的改革，比如减少政府干预、开放竞争和支持研发）；(v) 进一步发展资本市场，建立多渠道的金融体系。这样可以减少风险的集中度，将某些债务转变为股权融资；(vi) 逐步清理坏账，避免对不良债务进行延期。银行需要核销贷款呆账，政府应该使用财政资源或国有资产来弥补部分债务损失。

4、中国是否将会面临“财政悬崖”？

中国政府最近宣布了一系列财政改革措施，尤其是地方政府债务问题。新规则应有助于遏制地方政府性债务问题。然而，如果在严格实施这些规则的同时没有对相关政策进行调整，可能会导致中国在未来几年内面临“财政悬崖”。

从中国官方和实际财政赤字之间的巨大差异来看，我们认为，有关政府开支骤然减少的担心并非杞人忧天。从2012年到2014年，官方（中央）财政赤字大约为国内生产总值的2%。然而，地方政府的预算外赤字（按地方政府性债务的增加额来衡量）比上述大得多。根据国家审计署发布的统计数据，地方政府性债务从2010年年底10.7万亿人民币增至2013年6月17.9万亿人民币。换言之，地方政府性债务总增加额相当于各年国内生产总值约6%到7%，将2012年和2013年的中央和地方政府财政合并财政赤字相当于国内生产总值的8%到9%。

因此，如果地方政府不再允许预算外举债，中央政府不大幅提高财政赤字目标，或者如果社会资本流入不足以弥补地方政府支出的下滑，中国将面临“财政悬崖”。这可能会是中央对地方政府预算外融资给予较长的宽限期。但是，这会损害预算管理制度改革方面的努力。

我们预期中央政府预算赤字将从2014年占GDP的2%提高到2015年占GDP的3%，包括将地方政府债券发行配额从4000亿人民币增加至1万亿人民币左右。这将比本世纪以来最大规模的中央财政赤字还高。在2009年，大规模财政刺激措施出台，当时的中央财政赤字为占GDP的2.3%。

中国应该考虑更加激进的财政赤字目标，即占国内生产总值的5%到6%，以次抵销地方政府债务紧缩产生的影响。相比之下，这个比重仍然比近年整体财政赤字占GDP比重8%-9%要低。从经济角度来看，这一财政赤字水平在像中国这样的高增长国家仍然是可持续的。简单计算表明，中国目前政府债务约占国内生产总值的60%。名义国内生产总值增长率为10%左右，如果要将政府债务维持在占国内生产总值60%的水平，每年财政赤字占国内生产总值6%左右（但是，如果名义GDP增长率为5%，则维持政府债务不变的赤字水平为GDP的3%）。诚然，这样的调整将需要中国当局对财政政策进行全面的重新评估，这在近期内不太可能发生。

我们假定中央政府财政赤字的增加额不一定导致政府投资增加。财政赤字可以用来减轻企业税收负担或者增加对企业研发投资的支持（通过税收或融资）。或者，财政赤字也可以用来改善社会安全网和间接鼓励居民消费。而推动社会资本的参与，例如以公私合作或特许经营的式，也可能抵销更为紧缩的地方政府融资约束。

5、中国人民银行的操作框架是否处于十字路口？

央行日前宣布降息是在某种程度上反映第四季度经济可能低于预期，另一个原因（可能更为重要）是，降低企业融资成本是政策的优先考量。

迈入2015年，我们预期至少会再有一次降息，并配套以数量型工具，包括存款准备金率下调、定向的量化措施（例如抵押补充贷款工具、中期借贷便利、常备借贷便利）和可能调整贷存比（LDR）的计算。我们在2015年基准情景中有两次50个基点的降准，但降准次数可能更多。市场似乎期待在新的贷存比计算中，分母会纳入同业存款。如果出现这种情况，银行可能面临额外的准备金要求，那么中国人民银行会下调存款准备金率（可能一次性下调100个基点），以此抵销由此增加的法定准备金。

6、中国的经常账户盈余将再次扩大吗？对人民币有哪些影响？

中国的经常账户盈余占GDP的比重会从2013年的2.1%扩大至2014年的3.1%和2015年的3.5%，逆转近几年持续下跌的态势。持续扩大的经常账户盈余应该会对人民币施加更多升值压力。

人民币在2015年会继续升值吗？我们认为不会。我们预期，到2015年年底，美元/人民币的汇价为6.15，与我们预测的2014年年底6.15汇价相同。但我们预期汇率会呈现更多波动：在2015年上半年，由于中国国内疲软的经济表现以及美联储加息预期下的强势美元，人民币兑美元可能贬值超出6.20。