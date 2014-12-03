表格：瑞士第三季实质GDP较前季增长0.6%，高于预估的增0.3%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透苏黎世12月3日 - 瑞士联邦经济总局周三公布：
* 瑞士第三季实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长1.9%(预估分别为增长0.3%和增长1.4%)
* 瑞士第二季实质国内生产总值(GDP)修正为较上年同期增长1.6%，前值为增长1.4%
以下为GDP详细数据：
第三季 第二季
较上季，实质 % 0.6 0.3 (0.2)*
较上年同期，实质 % 1.9 1.6 (1.4)*
* 括号内为前值。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。