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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 14:51 BJT

表格：瑞士第三季实质GDP较前季增长0.6%，高于预估的增0.3%

路透苏黎世12月3日 - 瑞士联邦经济总局周三公布：

* 瑞士第三季实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长1.9%(预估分别为增长0.3%和增长1.4%)

* 瑞士第二季实质国内生产总值(GDP)修正为较上年同期增长1.6%，前值为增长1.4%

以下为GDP详细数据：

第三季 第二季

较上季，实质 % 0.6 0.3 (0.2)*

较上年同期，实质 % 1.9 1.6 (1.4)*

* 括号内为前值。(完)
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