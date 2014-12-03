中国新债：农发行下周一将增发至多200亿元三期债，期限一、三和五年

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(8日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第44期 第二次增发、第46期 的第四次增发，以及第45期 第四次增发。
具体发行条款如下：
44期第二次增发 46期第四次增发 45期第四次增发
(一年) (三年) (五年)
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招标规模上限 60亿元 70亿元 70亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 3/5年：12月8日14:00-15:00
1年：12月8日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月10日 12月11日 12月11日
起息日 9月2日 10月13日 10月13日
发行期 12/9-12/10 12/9-12/11 12/9-12/11
上市日 12月12日 12月17日 12月17日
票面利率 4.40% 4.54% 4.61%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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