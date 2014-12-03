意大利数据：11月服务业PMI升至51.8，但新业务分项指数下挫

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
服务业活动加速，因人们对业务前景的信心越发增强，此外未完成的业务也在持续进行，令当月服务业整体PMI数据高于路透调查14位分析师的预估中值50.2。
“尽管新业务小幅下降，但服务业11月仍录得温和成长。”Markit分析师Phil Smith表示。“但随着积压业务量快速减少，这一趋势不会一直继续下去。”
10月新业务分项指数曾小幅扩张至50.1，但11月跌至49.6，为今年迄今最低水平。企业表示，11月仍在继续裁员，不过速度要低于前月。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。