意大利数据：11月服务业PMI升至51.8，但新业务分项指数下挫

服务业活动加速，因人们对业务前景的信心越发增强，此外未完成的业务也在持续进行，令当月服务业整体PMI数据高于路透调查14位分析师的预估中值50.2。

“尽管新业务小幅下降，但服务业11月仍录得温和成长。”Markit分析师Phil Smith表示。“但随着积压业务量快速减少，这一趋势不会一直继续下去。”