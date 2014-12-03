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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 17:03 BJT

意大利数据：11月服务业PMI升至51.8，但新业务分项指数下挫

服务业活动加速，因人们对业务前景的信心越发增强，此外未完成的业务也在持续进行，令当月服务业整体PMI数据高于路透调查14位分析师的预估中值50.2。

“尽管新业务小幅下降，但服务业11月仍录得温和成长。”Markit分析师Phil Smith表示。“但随着积压业务量快速减少，这一趋势不会一直继续下去。”

10月新业务分项指数曾小幅扩张至50.1，但11月跌至49.6，为今年迄今最低水平。企业表示，11月仍在继续裁员，不过速度要低于前月。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 于春红)
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