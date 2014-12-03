投行观点：中国金融改革料继续“小步”推进，利率和汇率是重点--摩根大通

路透北京12月3日 - 去年召开的中共十八届三中全会宣布了雄心勃勃的改革方案。投资银行-摩根大通认为，迄今为止中国宣布的金融改革采取的是相机抉择的方法，并没有事先设计的最优顺序；在目前阶段，相信政府将继续在各领域推进小步走改革。

摩根大通在报告中对过去一年各领域重大改革举措进行梳理，并针对各领域改革的下一步进行了前瞻。以下为报告的要点摘录：

（1）金融改革

* 过去十二个月宣布的重大改革措施

主要的改革措施包括：（1）2014年3月，中国人民银行公布扩大人民币兑美元汇率的每日波幅，从±1％扩大到±2％；（2）2014年11月，中国人民银行宣布存款利率上浮区间从10％升至20％。银行人民币存款利率可以上浮到基准存款利率的1.2倍，之前为1.1倍；（3）沪港通于2014年11月17日正式启动；（4）2013年9月，中国（上海）自由贸易试验区（FTZ）成立。其后，在自贸区内，外币存款利率全面放开（2014年3月）；今年5月，中国人民银行推出了自由贸易帐户（FTA），在保税区注册的公司可以使用该账号进行跨境金融交易，无需受区外境内的资本管制限制；上海自贸区采用“负面清单”做法，允许进入负面清单之外的行业。2014年7月，该负面清单从2013年190项缩短至139项。（5）2014年5月16日，中国人民银行和监管部门联合下发通知（第127号文件）规范金融机构间的同业业务。此举有助于抑制影子银行的过度增长； （6）2014年10月，中国证券监督管理委员会（CSRC）发布了股市建立退市机制的建议；（7）2014年，中国银行业监督管理委员会（CBRC）批准了三家民营银行；（8）人民币国际化：与各国签订双边互换协议，在法兰克福、伦敦、巴黎、首尔、吉隆坡和悉尼设立离岸人民币结算中心，向英国、德国、韩国和澳大利亚授予人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，共计2900亿元（约合470亿美元）。

* 改革方法和下一步

我们认为，迄今为止宣布的金融改革采取的是相机抉择的方法。也就是说，没有事先设计的最优顺序（比如一定要在放开资本帐户之前完成国内的金融改革）。在目前的阶段，我们相信政府将继续在各领域推进小步走的改革措施。几乎在各个领域改革都取得了一些进展，但很难发现具有突破性的成果。渐进式改革方式有助于兼顾金融稳定性的问题，尤其考虑到近年来金融失衡的问题这一点尤其重要。

我们预计2015年政府将采用相同的方法。利率自由化，汇率机制改革，资本账户开放和人民币国际化一直是金融改革的重点领域。此外，发展国内资本市场似乎已成为近期改革的重点任务，其目标是为实体经济建立一个多渠道的融资体系，并分散金融风险。中国证监会拟将新股发行的审批制改为注册制，强化上市公司的监管，建立退市制度。推出沪港通和增加合格境外机构投资者/人民币合格境外机构投资者(QFII/ RQFII)额度将吸引机构投资者，这有利于中国股市的长远发展。2015年A股是否将被纳入MSCI指数仍有待观察。与此同时，近几年来，债券市场增长非常快，2010年底至2014年10月债券市场增长43.2％，达到29万亿元。我们还将观察2015年一些非银行融资是否会打破刚性兑付。我们认为，迄今为止，刚性兑付未能打破是债券市场和影子银行发展最大的不足，这阻碍了金融市场的进一步发展。

（2）财政改革

* 过去12个月中宣布的重大改革措施

主要的改革措施包括：（1）6月30日，中共中央政治局通过了“深化财税体制改革总体方案”，概述了未来几年的财政改革路线图。大多数任务应于2016年以前完成；（2）8月31日，全国人大批准了《中华人民共和国预算法》修正案（2015年1月1日起生效），允许省级政府发行地方政府债券；2014年， 10个地方政府获准试点发行地方债（共4000亿元）；（3）10月2日，国务院发布了《关于加强地方政府性债务管理的意见》（43号文）；10月8日，国务院发布《关于深化预算管理制度改革的决定》；（4）10月23日，财政部发布了一份文件，将地方政府债纳入预算管理体系（第351号文件）；（5）4月30日，增值税改革进一步扩大覆盖铁路运输、邮政和电信部门；（6）9月29日，国务院宣布，2014年12月1日起，煤炭资源将从按量征税改为按价征税，税率由省级人民政府确定。在本公告发布之前，煤炭资源税为0.3-5元/吨，并不能反映供求关系发生的变化。因此，该变化可以提高煤炭行业市场运作机制；（7）国务院宣布进一步减少中小企业的税费负担，比如，将小微企业的税收起征点从6万升至10万元（2014年4月），减免小微企业以及每月销售收入低于3万元的个体工商户的增值税和营业税（2014年9月）。

*改革的做法和下一步

2014年，财政改革的进展非常鼓舞人心。这三个关键领域包括：完善预算管理制度，其中，地方政府债是关键问题；完善税收制度；建立事权与支出责任相适应的制度。我们预计2015年前两个问题依然是重点。

关于预算管理制度，我们期待2015年将地方政府债纳入预算管理体系的进展。我们预计地方政府债的规模将从2014年的4000亿增加到2015年的约1万亿元。这意味着地方政府融资方面有一个过渡性的安排，以避免“财政悬崖”。在我们看来，即使地方债规模增加，地方政府在融资方面整体将面临更严格的规定和限制。关于税制改革，我们预计增值税将扩大覆盖整个服务行业。此外，2015年人大可能会启动房产税的立法程序，但离实施还需要几年时间。

（3）行政改革

* 过去12个月宣布的重大改革措施

主要改革措施包括：（1）取消涉及多个行业的审批项目，如金融、建筑、旅游、运输等：8月12日，国务院取消了45项由中央政府批准的行政审批事项，这些审批事项大部分被取消或或权限下放。自2013年3月新一届政府上任后至2014年8月，中央政府已经削减或下放政府近400行政审批项目；（2）简化进口管理和行政程序（2014年9月）；（3）简化企业投资的前置审批流程，合并项目的前置审批和审批程序，建立信息共享和监管平台。

总体而言，我们认为国务院正在实现总理提出的目标，即约三分之一的现有行政审批项目将在2013-2018年任期内取消。这是政府让市场在管理经济活动和资源配置中发挥更大作用的工作的重要组成部分。2014年3月至8月间，新登记企业1.97万个，比去年同期高出61％。配合针对小微企业的减税措施，这将有助于创造就业机会，增加市场竞争，支持经济增长。

（4）户籍改革和土地改革

* 过去12个月宣布的重大改革措施

主要改革措施包括：（1）2014年7月30日，国务院为户籍改革（或“户口”）制定了细则。方案指出中小城市将消除户籍限制；（2）2014年9月29日，中央全面深化改革领导小组审议通过了“农村土地承包经营权流转和农业部门规模化经营指导意见”和“发展农民股份制合作社和信托集体资产股份制改革的试点改革建议”；（3）2014年11月20日，国务院发布“关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见”。

* 改革做法和下一步

由于涉及到土地使用权（所有权、承包权和经营权），户籍改革和土地改革紧密相连，土地转让是这两项改革的关键问题。最近提出的建议似乎倾向于在此阶段分离两项改革，以避免形成僵局。

户籍改革方案的重点是在中小城市（即城镇人口不到100万的城市）建立统一的户口登记制度，向非居民发放居住证。然而，统一的户籍制度并不意味着社会保障体系的并轨。换句话说，我们认为户籍制度改革是取消城乡户口差异的中间改革步骤，下一步统一社会保障体系是一个更敏感的问题。在大城市，在可预见的未来，户籍限制将继续保留。

近期土地改革的重点是明确土地使用权，我们看来，这是下一步改革的前提。在我们看来，土地改革的目标是明确和确定土地所有权和承包权，并允许转让经营权。地方一级将在未来一到两年内落实经营权流转试点改革，但在明晰土地使用权完成之前，全国范围的土地改革可能还要等好几年。土地改革或许是整体改革议程中最复杂和艰巨的一项任务。

（5）国有企业改革

* 过去12个月宣布的重大改革措施

涉及国有企业重大改革措施包括：（1）2014年7月15日，国务院国有资产监督管理委员（SASAC）宣布，六家中央直属国有企业将试点改革四个领域：改组国有资本投资公司；混合所有制经济；规范董事会制度；纪检组制度试点；（2）8月27日，中共中央政治局批准计划，改革中央直属国有企业高管的薪酬体系；（3）在去年12月上海率先公布20项地方国有企业的改革措施之后，其他20个城市或省份（包括广东、重庆、贵州、湖北等）提出了他们对地方国有企业的改革意见，核心是混合所有制改革。

* 改革做法和下一步

在混合所有制改革目标方面，地方国企改革显得更为积极。例如，重庆的目标是在未来三到五年内，三分之二左右的国企发展成为混合所有制，适宜上市的企业全部上市，80%以上的竞争类国有企业国有资本实现证券化。上海改革方案的重点是根据企业的职能明确国有企业的身份，也就是说区分市场竞争性、功能和公共服务特征，从而以不同的方式进行管理。相比地方一级国有企业改革，中央直属国有企业改革似乎缺乏明确的目标，包括混合所有制的定义，员工持股政策，董事会建设等方面。

（6）放宽“独生子女”政策