更新版 1-新债招标：中国七年续发国债结果远高预期，随二级收益率水涨船高

* 七年续发国债收益率3.6040%，远高预期

* 早盘现券收益率明显上涨，拖累一级

* 投标倍数1.43倍，属年内低位 (新增市场评论等更多内容)

路透上海12月3日 - 中国财政部周三上午续招标发行的七年固息国债，中标收益率高出预期近10个基点(bp)，因二级市场进一步走恶，现券收益率明显上行；新债投标倍数也仅不到1.5倍，属年内低位。

银行间债市今日早盘现券收益率再大涨，其中10年国开债收益率涨逾10bp。股市火爆吸金效应明显，股债重现"此消彼长"格局，现券卖盘较重，抛压主要来自于基金及部分交易盘。

基于现券疲势，北京一银行交易员在投标结束前就表示，新债收益率“上3.60%没问题。”

据业内人士透露，该七年期续发国债中标收益率为3.6040%，边际中标收益率3.6664%，投标倍数1.43倍。此前市场预测均值为3.51%，预测区间3.47%-3.55%。

国债期货市场上，五年期主力合约 早盘收报96.788元人民币，较上日结算价大挫0.582元，或0.60%。

二级市场上，剩余期限接近七年的国债140013券早盘收益率 一路走升，最新成交在3.63%，上日尾盘为3.4950%。

今日新债竞争性招标规模为280亿元人民币，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债为财政部今年第24期 七年品种的首次续发，原发行的同期国债今日停止交易一天；招标结束至12月8日进行分销；12月10日起合并上市交易。