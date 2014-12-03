《OBAID专栏》沙特决定不减产，个中奥妙何在？

但沙特心知肚明，全球石油生产格局正在改变。简言之，北美页岩油热潮正降低传统产油国的重要性，并推动全球供应增加。沙特有信心也能够信任自由市场，坚信这种趋势应该得到支持。这种趋势不仅有助于减轻对过度依赖中东原油的忧虑，而且正如沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid al-Falih近期所言，“长期来看，有监于整体性能，石油将成为人们选择的燃料；我们需要管理和投资石油。”这意味着沙特的利益系于：一个长期稳定的油市，能与全球经济和谐共存，并且鼓励维系石油重要性的技术和政策抉择。而信任市场就是达成这些目标的最佳途径。

在其他方面，这种立足市场的方式也有利于沙特的长期前景。油价下滑对沙特两大主要竞争者--俄罗斯和伊朗造成负面影响。价格战将导致众多北美页岩油新项目因生产成本高昂而失去竞争力，长期而言能减轻OPEC面临的部分竞争压力。沙特原油生产成本极低，如果油价最低跌至每桶60美元，沙特竞争者将难以守住市场份额。

沙特上周的举动将对中东政治局势产生巨大影响。经济面已深受国际制裁之苦的伊朗，又将面临空前的经济和金融压力。沙特推动油价走低，还会大举影响伊拉克及叙利亚的政治变革。毋庸置疑，沙特已经认真考虑过这项决定的利弊得失。该国不仅清楚当前的政治后果，还完全致力于一项长期战略，保护该国在全球石油贸易中的优势地位。