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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 17:44 BJT

英国数据：PMI数据显示11月服务业扩张速度快于预期

英国11月综合PMI升至57.8，10月时曾触及56.4的17个月低点。

Markit称服务业PMI数据显示，油价下跌正帮助企业缓冲人员成本带来的影响。英国雇佣活动增速为7月以来最快。

“亦有迹象显示，随着就业市场改善，薪资增长在回温，这应有助于提升家庭收入和消费者支出，”Williamson说。(完)

(编译/审校 张涛/洪曦/艾茂林/李春喜/朱晓军)
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