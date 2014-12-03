英国数据：PMI数据显示11月服务业扩张速度快于预期

英国11月综合PMI升至57.8，10月时曾触及56.4的17个月低点。

Markit称服务业PMI数据显示，油价下跌正帮助企业缓冲人员成本带来的影响。英国雇佣活动增速为7月以来最快。

“亦有迹象显示，随着就业市场改善，薪资增长在回温，这应有助于提升家庭收入和消费者支出，”Williamson说。(完)