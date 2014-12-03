英国数据：PMI数据显示11月服务业扩张速度快于预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
英国11月综合PMI升至57.8，10月时曾触及56.4的17个月低点。
Markit称服务业PMI数据显示，油价下跌正帮助企业缓冲人员成本带来的影响。英国雇佣活动增速为7月以来最快。
“亦有迹象显示，随着就业市场改善，薪资增长在回温，这应有助于提升家庭收入和消费者支出，”Williamson说。(完)
(编译/审校 张涛/洪曦/艾茂林/李春喜/朱晓军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。