投行观点：恒生国企指数2015年底目标12,500点，潜在升幅12%--瑞银

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港12月3日 - 投行瑞银的报告称，设定反映H股表现的恒生国企指数 2015年底目标12,500点，较现水平有12%上升空间。
恒生国指由年初至今累计涨逾4%，远远落后于沪综指 逾三成的升幅。瑞银认为，这是由于海外投资者过度注意增长放缓的问题上，而忽略了几个利好主题。
该行H股策略分析师陆文杰在报告中称，“相信2015年中国GDP增速持续减慢，但主动的央行以及锐意改革的领导层就坏帐、空置房屋及厂房等结构性问题提供了实际的解决方案。”
报告指出，市场尚未充分反映出几个利好因素，首先是新的利率下行周期将会降低资金成本，使债台高筑的地方政府、房地产商和制造业更容易获得再融资，从而令到金融体系的资产质素得到改善。
此外，商品价格大跌利好航运业和机器制造商的提升利润率，国企改革促进资产重组，十三五计划以基建和替代能源项目为开始，科技和医护企业将展开创新服务以提高市场浸透率。这几个因素很大机会令投资者目光转移至新的增长来源，冲淡宏观风险因素影响。
瑞银同时将MSCI中国指数 明年底目标73点，较现水平有逾13%潜在升幅。香港时间11:53，MSCI中国报64.39点，恒生国指报11,152.65点。
就板块而言，瑞银偏好保险、房地产、资本品、医护、软件和汽车，并建议减持能源、电讯、必需消费和零售。
推介名单包括百度 、平安保险 、中国海外发展 、长城汽车 、复星国际 、中国建筑国际 、南方航空 、石药集团 、华能新能源 以及北京城建设计 。
投资风险方面，报告指出，H股主要的投资风险仍为房地产市场硬着陆、影子银行债务违约、人民币兑美元贬值以及资本外流。瑞银认为，对这些问题若采取不正当政策，例如过多的流动性可能会令到经济转型轨道出轨，债务危机升温。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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