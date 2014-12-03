中国债市动态：10年国开债收益率再涨逾10bp，股市吸金引发基金等抛债

路透上海12月3日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率再大涨，其中10年国开债收益率涨逾10bp(基点)。交易员表示，股市火爆吸金效应明显，对资金产生分流，股债重现"此消彼长"格局，现券卖盘较重，抛压主要来自于基金及部分交易盘。

“股市太好了，资金都分流到股市去了，而且七天回购利率也很高，现券收益率上的非常快，10年国开（升）10个bp以上。”上海一商业银行交易员称。

沪综指 今日早盘一度大涨逾2%站上2,800点，继续刷新逾40个月盘中高点，但之后则快速回落，早市收盘最终涨幅缩减至仅0.5%。上证A股半日成交额亦急剧放大至3,393亿元人民币，接近上日全日成交量，今日并将再次冲击历史天量。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券 最新成交收益率报4.1550%，上日尾盘为4.01%。

北京一券商交易员也称，“钱都去赚钱的地方了，信用(债)也很多抛盘，但没人买。”

他指出，市场重现股涨债跌格局，是资金和投资者的关注点重新寻求平衡和调整的一个过程，短期现券的调整不可避免。

而对债市调整是否还将继续，上述上海交易员认为，要关注周四公开市场操作动态，如果继续维持零操作，且央行亦无其它宽松政策推出，市场或会继续承压。

“一直在等降准，总等不到，估计也没耐心了。”他称。

一级发行方面，财政部续招标发行的七年期固息国债，中标收益率亦大幅高于此前预期，落在3.6040%，预测均值为3.51%。

周三公开市场一级交易商申报需求品种不变，包括正/逆回购，及三个月央票需求；周二正回购操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。