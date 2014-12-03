中国债市动态：10年国开债收益率再涨逾10bp，股市吸金引发基金等抛债

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率再大涨，其中10年国开债收益率涨逾10bp(基点)。交易员表示，股市火爆吸金效应明显，对资金产生分流，股债重现"此消彼长"格局，现券卖盘较重，抛压主要来自于基金及部分交易盘。
“股市太好了，资金都分流到股市去了，而且七天回购利率也很高，现券收益率上的非常快，10年国开（升）10个bp以上。”上海一商业银行交易员称。
沪综指 今日早盘一度大涨逾2%站上2,800点，继续刷新逾40个月盘中高点，但之后则快速回落，早市收盘最终涨幅缩减至仅0.5%。上证A股半日成交额亦急剧放大至3,393亿元人民币，接近上日全日成交量，今日并将再次冲击历史天量。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券 最新成交收益率报4.1550%，上日尾盘为4.01%。
北京一券商交易员也称，“钱都去赚钱的地方了，信用(债)也很多抛盘，但没人买。”
他指出，市场重现股涨债跌格局，是资金和投资者的关注点重新寻求平衡和调整的一个过程，短期现券的调整不可避免。
而对债市调整是否还将继续，上述上海交易员认为，要关注周四公开市场操作动态，如果继续维持零操作，且央行亦无其它宽松政策推出，市场或会继续承压。
“一直在等降准，总等不到，估计也没耐心了。”他称。
一级发行方面，财政部续招标发行的七年期固息国债，中标收益率亦大幅高于此前预期，落在3.6040%，预测均值为3.51%。
周三公开市场一级交易商申报需求品种不变，包括正/逆回购，及三个月央票需求；周二正回购操作继续暂停。业内人士认为，这意味着正回购操作阶段性暂别的可能性较大。目前流动性尚可，且有SLO和SLF等多种工具在手，央行马上重启逆回购的必要性不大，最早的时间点可能要在中下旬。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.788元，较上日结算价跌0.582元，或0.60%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。