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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 12:14 BJT

《全球汇市》美元兑日圆升至七年高位，GDP数据欠佳拖累澳元下滑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2382 1.2381 +0.01 -9.92 1.3745

美元/日圆 119.32 119.19 +0.11 +13.31 105.30

欧元/日圆 147.74 147.57 +0.12 +2.08 144.73

美元/瑞郎 0.9720 0.9721 -0.01 +8.87 0.8928

英镑/美元 1.5641 1.5635 +0.04 -5.53 1.6556

美元/加元 1.1394 1.1405 -0.10 +7.29 1.0620

澳元/美元 0.8391 0.8439 -0.57 -5.86 0.8913

新西兰元/美元 0.7768 0.7804 -0.46 -5.34 0.8206

澳元/日圆 100.120 100.580 -0.46 +6.68 93.850

新西兰元/日圆 92.690 93.020 -0.35 +7.27 86.410

英镑/日圆 186.63 186.35 +0.15 +7.06 174.33

澳元/新西兰元 1.0795 1.0807 -0.11 -0.49 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜/王颖/郑茵； 审校 蔡美珍/张荻/高琦)
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