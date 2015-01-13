《羊年展望》供应增多且加息渐近,香港楼价高处不胜寒

* 香港楼价去年再升13%，连续六年上扬

* 支撑楼市因素今年料将减弱，楼价升势或逆转

* 分析料今年加息机会大，新供应增加将令租金回落

* 一手及首次置业今年将继续主导楼市

记者 梁慧仪

路透香港1月13日 - 受低息环境及强劲用家需求支撑，2014年香港住宅楼价连续第六年上升，令原本普遍看跌的一众分析师大跌眼镜。展望羊年，随着新供应明显增加，且加息看来不再遥不可及，楼市或出现转折。

自美国2008年实施多轮量化宽松措施以来，香港楼市延续六年升市“神话”，累积升幅达1.6倍，大幅跑赢同期恒生指数 64%的涨幅。单以2014年约13%的升幅计算，是恒指涨幅的10倍。

事实上，自政府2010年以来多次推出压抑楼市的需求管理措施以来，且多次将措施“加辣”，大大提高投资房地产的成本，投资需求已大减，但强劲的用家需求继续撑起楼市。去年中小型住宅无论在楼价或租金升幅上均尽领风骚。

据政府差饷物业估价署最新数据，去年1-11月中小型住宅楼价升幅达12-13%（实用面积少于40平米及40-69.9平方米的A和B类住宅），跑赢实用面积100-159.9平方米（D类住宅）及160平方米以上（E类住宅）的楼价分别6%和2.2%的涨幅。租金方面，A和B类住宅升幅逾6%，D、E类豪宅租金分别只升2.5%及0.2%。

有分析师预期，今年住宅租务市场供应增加，租金回落将牵引楼价转势。

“过去几年楼价和租金表现颇一致，但今年会是turning point （转折点）。”交银国际地产分析师刘雅瀚说。部份原订2014年交付的住宅延迟至今年始交付，这令去年的租盘盘源短缺。但新供应在今年应市将会对租金和楼价构成压力。

刘雅瀚预测，今年新住宅楼盘交付的单位数目将达1.5万个，较过去几年平均约7,000个及去年约1.1万个均有显着升幅。该行预期，今年住宅楼价将跌一成；倘计入加息因素，跌幅将达两成。

投行瑞信亦看跌今年香港楼市，该行预期，上半年低利率仍将持续，料下半年始有可能加息。此外，香港今年的经济情况稳定但缺乏惊喜，金融市场上升将部份抵销零售、餐饮和酒店业可能放缓的影响。该行估计全年楼价下滑15%。

不过市场对今年楼价不再如去年般一面倒看淡。

中原地产预期，今年楼价继续受惠环球经济令资金流入，本地买家实力雄厚，支持楼价向上，料上半年楼价可望再涨一成。（其他分析师对今年楼价的预测请见文末附表。）

**加息不再遥不可及**

另一个令楼价可能出现转折的因素是，维持多年的超低利率今年或将出现变化。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月中释出将稳步迈向在今年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，加息不再遥不可及。

目前私人住宅的回报率只有3%或更低（豪宅回报率较一般住宅为低），但与约2厘多的按揭贷款利率仍有一些差距。从实际或心理角度着眼，买楼较租楼仍划算。

对于今年加息的时间点仍众说纷纭，仲量联行香港董事会总经理曾焕平认为，今年是有加息的可能，但相信不会对楼价有太大冲击。

“因为这（加息）影响会被建筑费上升所对冲。”他说。

香港首富、大型地产商长江实业 主席李嘉诚对加息的可能看得更淡。

“我看今年（香港）楼市安定，因为第一，美国要加息（的话），我想今年都加不到，纵然加，也加得好低。”李嘉诚在上周长实、和黄 宣布合并记者会上说。

他指出，现时香港的建筑费和工人工资均不断上升，从过往地价一定比建筑费高，变成现时部份新界土地的地价比建筑费还要低，因此楼价很难大跌。

除非利率一下子大幅上调，否则对供楼人士的负担增加有限。不过，加息将令现在轻微的息差（按揭利率相对租金回报率）收窄甚至消失，资金可能自楼市转投其他收益更高的金融工具，例如股市、人民币存款等。

**一手、上车盘继续主导楼市**

目前楼市三大＂辣招＂--额外印花税（SSD）、买家印花税（BSD）及双倍从价印花税（DSD）仍紧紧调控着楼市，压抑投资需求。

但政府去年5月微调DSD，令换楼人士有略为宽裕的时间换楼，随即释放一批投资需求，特别是一手市场，因为买家在签约购买楼花后，有一段较长的时间将手头原有物业沽出，取回双倍印花税差额。

分析师认为，去年由一手住宅及“细价物业”（即成交银码较低的住宅）带动成交的情况将于2015年继续。

“（市场对）500万港元以下的住宅需求很大，短期内不会消失。”仲量联行的曾焕平指出。

据美联物业资料，去年300万至500万港元二手住宅注册量比率突破四成，是自1996年有纪录以来最高。

中原地产估计，2015年一手私人住宅买卖宗数将达2万宗，按年升逾两成，较落成目标1.8万个为高。

据本地媒体稍早报导，新界沙田河畔花园一个实用面积仅22.5平方米的连天台单位，以385万港元易手，相当于每平方米17.11万港元，以单价计直逼港岛东区蓝筹大型屋苑太古城。

“现时香港楼市不再由投资需求推动，而是太多人未能‘上车’（即首次置业）。”威格斯资产评估执行董事张宏业说。

“政府愈多‘辣招’，愈多人想去买楼。”他说。

以下为分析师对2014年住宅楼价的预测:

一般住宅 豪宅

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仲量联行 跌0-15% --

莱坊 升<5% 跌<5%

第一太平 -- 持平

德银 跌20% --

瑞信 跌15% --

瑞银 跌5-10% --

交银国际 跌10-20% --

中原地产 升10%(上半年) --

香港置业 升<5% --