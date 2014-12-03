中国汇市：人民币早盘续贬创逾两个月低点，但成本压力制约美元多头表现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 人民币早盘续贬，盘间创逾两个月低点
* 中间价再度回调，维持区间盘整
* 交易员称美元多头当前持有成本较高
* 短期或持续震荡走贬，关注关键技术位
路透北京12月3日 - 中国人民币兑美元 周三早盘创逾两个月新低后贬幅收窄。受中间价再度回调51个点子引导，即期盘间一度触及6.1531元低点。交易员称购汇仍然旺盛，但整体看供求相对均衡，波动较窄。
“现在大家对人民币是‘看空却不做空’，因为持有美元长头寸的成本太高了。”一外资行交易员说，由于本币资金面紧张，掉期超短端美元升水较高，长头寸持有成本让银行望而却步。
他说，这也使得近期美元多头交易多局限于日内而不想持有过夜。短期来看，即期可能还会继续走贬，需要注意如果突破关键技术位，有可能会让持币观望的美元多头涌入，从而导致人民币迅速走贬。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.15元，上日收报6.1503元。今日人民币兑美元中间价 为6.1376元，上日中间价为6.1325元。
全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年高位，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大多乐观。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2670/90，上日尾盘为6.2615。
北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1517/41元，上一交易日尾盘报6.1559元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。