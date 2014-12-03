中国汇市：人民币早盘续贬创逾两个月低点，但成本压力制约美元多头表现

* 人民币早盘续贬，盘间创逾两个月低点

* 中间价再度回调，维持区间盘整

* 交易员称美元多头当前持有成本较高

* 短期或持续震荡走贬，关注关键技术位

路透北京12月3日 - 中国人民币兑美元 周三早盘创逾两个月新低后贬幅收窄。受中间价再度回调51个点子引导，即期盘间一度触及6.1531元低点。交易员称购汇仍然旺盛，但整体看供求相对均衡，波动较窄。

“现在大家对人民币是‘看空却不做空’，因为持有美元长头寸的成本太高了。”一外资行交易员说，由于本币资金面紧张，掉期超短端美元升水较高，长头寸持有成本让银行望而却步。

他说，这也使得近期美元多头交易多局限于日内而不想持有过夜。短期来看，即期可能还会继续走贬，需要注意如果突破关键技术位，有可能会让持币观望的美元多头涌入，从而导致人民币迅速走贬。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.15元，上日收报6.1503元。今日人民币兑美元中间价 为6.1376元，上日中间价为6.1325元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年高位，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大多乐观。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2670/90，上日尾盘为6.2615。

北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1517/41元，上一交易日尾盘报6.1559元。