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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 12:47 BJT

中国货币市场：主要回购利率持稳，资金供给充裕但心态略偏谨慎

路透上海12月3日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购利率 持稳，场内资金供给尚算充裕，隔夜和七天期资金拆入均较为轻松，但整体价格未见明显下行，显示机构整体谨慎心态仍在。

“还是比较宽松的，但价格没怎么动，因为12月年底的变数比较大，存保(存款保险)啊这些制度都要推出了，”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员指出，周五还要面临补缴存准，压力应该不大，但也是资金流出因素之一，整体资金价格下行空间可能不大，尤其等到月中以后，14天期限和七天品种陆续能够跨年，“价格估计就更难下来了。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6358 2.6431 -0.73

七天 3.4285 3.4244 +0.41

14天 4.0594 4.2291 -16.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2600 1.0100 +325.00

七天 4.1050 3.5100 +59.50

14天 4.1850 4.2300 -4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7100 2.7200 -1.00

七天 3.5200 3.4675 +5.25

14天 4.0000 4.1000 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.6340 2.6430 -0.90

七天 3.4130 3.3890 +2.40

三个月 4.1930 4.1830 +1.00

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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