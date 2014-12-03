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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 13:15 BJT

美国个股：通用汽车称11月在中国汽车销量同比增5.3%

路透上海12月3日 - 美国通用汽车 周三表示，该公司及其中国合资企业11月在中国共计售出310,094辆汽车，较上年同期增长5.3%。

10月和9月的同比增幅分别为3.2%和15.2%。

今年前11个月的总销量是318万辆，较上年同期增长10.1%。

通用汽车曾表示，计划2014-2017年在中国投资120亿美元，再建五座工厂以提高产能。(完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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