香港个股：金山软件计划未来3-5年向云业务投入10亿美元

路透上海12月3日 - 中国互联网软件企业金山软件 董事长雷军周三表示，未来三年公司的战略重点将是旗下从事云技术开发的金山云，承诺在未来3-5年时间内将向云业务投入10亿美元。

金山软件近日联手关联企业小米以及新加坡淡马锡 一同入股中国最大的电信中立互联网基础设施服务提供商--世纪互联 ，就是金山“All-In云服务”战略的重要一步。

“我和金山软件的管理层在年中战略会上已经制定了‘All-In 云服务’的三年战略，因为我们相信云会是金山业务开辟新局面的关键突破口，前瞻性的投入是完全值得的，此次投资世纪互联就是其中关键的一步。”雷军表示。

世纪互联主要提供数据中心托管、云计算等服务。按各方达成的合作协议，未来三年，金山计划至少租用5,000个机柜，世纪互联是为其提供数据中心支撑的重要合作伙伴。

金山云首席执行官（CEO）张宏江表示，“云计算在未来有非常巨大的市场，在国内也是千亿美元级别，我们非常看好云计算。”

张宏江指出，此次选择与世纪互联的深度合作，是基于后者是中国互联网基础设施服务最重要的提供商之一，在数据中心建设与维护方面有着丰富的经验。相信有了此次合作，金山在云服务领域会做的更好，并为广大用户创造更多的价值。

金山软件旗下拥有西山居、猎豹移动 、金山办公以及金山云等四家子公司，目前公司市值210亿港元（折约27亿美元）。而雷军周三表示，希望金山云能在业内做成一家市值百亿美元的公司。

金山云主要业务有云存储和游戏云，凭借目前日均上传数量达300TB的快速成长规模，金山云存储已经成为了国内最大的独立云存储服务提供商；游戏云也是国内最专业的游戏云服务平台。

雷军同时亦是全球第三大智能手机生产商小米科技联合创始人和董事长。他还是多家上市公司的董事长，包括欢聚时代 、猎豹移动、迅雷 等。

世纪互联周一晚间公告称，近日已与金山软件、小米和新加坡淡马锡签署股份认购协议，共融资2.96亿美元。小米和金山软件分别出资0.5亿美元和1.72亿美元，认购世纪互联新增发的A股和B股股份，持股比例分别为3.4%和11.6%，不过他们在世纪互联股东会上的投票权约10%和19.9%。