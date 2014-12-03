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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 13:33 BJT

澳洲股市：受低接买盘扶助收高，无视经济数据欠佳及商品价格下挫

路透悉尼12月3日 - 澳洲股市周三上涨0.8%，投资人无视于令人失望的经济数据及油价和铁矿石价格下滑，逢低买入近来曾大跌的股票。

澳股指标S&P/ASX 200指数 延续周二自此前两日累计重挫近4%后回升的势头，收高40.5点至5,321.8点，并进一步脱离本周稍早触及的两个月低点。(完)
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