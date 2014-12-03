《RUSSELL专栏》油价重挫，但亚洲炼厂受益有限

同时，沙特(沙乌地)阿拉伯等主要产油国似乎也愿意接受较低的油价，而不愿减产并冒着丧失市场占有率的危险。

**炼油产能过剩**

亚洲炼油业利润也因区内和中东等邻近区域的产能上升，以及燃料需求成长低迷，而一直低于预期。

由于来自新炼厂的竞争，如沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)和中国石化 运营的日炼制40万桶的延布工厂，油价走跌一直未让炼厂更为受益。

中国产能提高结果是油品出口增加，今年1-10月轻柴油出口较上年同期成长54.5%。

印度炼厂原油加工量也增加，但国内市场放缓，10月燃油销售下滑1%。

而日本10月油品销售则较去年同期减少2.5%，至略逾每日300万桶，为1985年以来的10月最低水准。

炼油产能过剩目前似乎妨碍了亚洲炼厂在油价疲软的支撑下重建利润。