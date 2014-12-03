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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 14:16 BJT

更新版 1-台湾股市：收盘放量大涨1.55%，乐观期待删除证所税大户条款

(新增股市收盘细节和分析师评论)

路透台北12月3日 - 台湾股市 周三放量大涨1.55%，跟随美股涨升；此外，立法院排定明日审查证券交易所得税修正案，其中备受争议的〞大户条款〞有望被删除，也激励多头抢进。

台湾加权指数 收至9,175.26点，今日成交初值 为1,144.3亿台币，创逾一个半月以来的成交大量，前高在10月17日成交总量1,237.12亿台币；上交易日修正后为980.22亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞明天要审大户条款，大家有个希望(可以过关)。〞

一般相信，证券交易所得税中的〞大户条款〞一案，若能够被删除，有利台股的投资大户资金回流股市。

台湾本地经济日报指出，证所税大户条款修正案已排定明日审查，国民党籍立委罗明才昨天表示，不排除于会中提案删除大户条款。立法院长王金平昨日也呼吁，朝野不要坚持己见，应以资本市场、经济发展为重。

钟国忠也表示，先前台股上攻半年线的9,200点但均无功而返，若明日立法院能够顺利删除此案，对台股是很大的利多。

不过市场一般认为，内阁目前处于看守内阁状况，预料此案快速通过的机会可能不大。

美国股市周二上涨，能源类股领涨标准普尔500指数和道琼工业指数。

金融保险类指数 今日大涨1.81%收市，以证券业务为主的--元大金控 大涨5.42%收市，每股收报15.55台币。

本地时间14:06，日本股市 涨0.32%、陆股沪综指 升0.6%、韩股 则升0.21%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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