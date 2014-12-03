更新版 1-台湾股市：收盘放量大涨1.55%，乐观期待删除证所税大户条款

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增股市收盘细节和分析师评论)
路透台北12月3日 - 台湾股市 周三放量大涨1.55%，跟随美股涨升；此外，立法院排定明日审查证券交易所得税修正案，其中备受争议的〞大户条款〞有望被删除，也激励多头抢进。
台湾加权指数 收至9,175.26点，今日成交初值 为1,144.3亿台币，创逾一个半月以来的成交大量，前高在10月17日成交总量1,237.12亿台币；上交易日修正后为980.22亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞明天要审大户条款，大家有个希望(可以过关)。〞
一般相信，证券交易所得税中的〞大户条款〞一案，若能够被删除，有利台股的投资大户资金回流股市。
台湾本地经济日报指出，证所税大户条款修正案已排定明日审查，国民党籍立委罗明才昨天表示，不排除于会中提案删除大户条款。立法院长王金平昨日也呼吁，朝野不要坚持己见，应以资本市场、经济发展为重。
钟国忠也表示，先前台股上攻半年线的9,200点但均无功而返，若明日立法院能够顺利删除此案，对台股是很大的利多。
不过市场一般认为，内阁目前处于看守内阁状况，预料此案快速通过的机会可能不大。
美国股市周二上涨，能源类股领涨标准普尔500指数和道琼工业指数。
金融保险类指数 今日大涨1.81%收市，以证券业务为主的--元大金控 大涨5.42%收市，每股收报15.55台币。
本地时间14:06，日本股市 涨0.32%、陆股沪综指 升0.6%、韩股 则升0.21%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。