中国金属：信贷紧张可能限制2015年炼厂氧化铝进口--消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
这位炼铝厂管理人员表示，中国国内铝价虽然疲弱，但伦敦金属交易所(LME)的期铝价格 不大可能下跌，因为对一些国际厂商来说，价格已接近生产成本的水平。
LME期铝价格今年已上涨了逾10%，该价格用于确定某些中国进口氧化铝的长单价格。
而与此同时，销售氧化铝的贸易行也在寻求获得更高利润率。
交易员和炼铝厂管理人员表示，澳洲卖家给中国买家报出的2015年氧化铝长单价格，为LME期铝价格的至少18%(FOB)，高于去年一些买家支付的17.8%。
一些中国氧化铝厂商给出的2015年合同报价，为上海期交所期铝价格<0#SAF:>的18%，高于今年的17.5%。
多数中国氧化铝进口商仍在与卖家谈判，并在评估印尼禁止出口铝矿之后，铝土库存下降对中国氧化铝产量的影响。
某国有炼铝厂管理人士表示，年底铝土库存估计有3,400万吨，可支持中国2015年氧化铝产量持稳。Alumina Inc 上月表示，中国或将面临铝土短缺。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 王洋/李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。