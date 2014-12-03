中国金属：信贷紧张可能限制2015年炼厂氧化铝进口--消息

这位炼铝厂管理人员表示，中国国内铝价虽然疲弱，但伦敦金属交易所(LME)的期铝价格 不大可能下跌，因为对一些国际厂商来说，价格已接近生产成本的水平。

LME期铝价格今年已上涨了逾10%，该价格用于确定某些中国进口氧化铝的长单价格。

而与此同时，销售氧化铝的贸易行也在寻求获得更高利润率。

交易员和炼铝厂管理人员表示，澳洲卖家给中国买家报出的2015年氧化铝长单价格，为LME期铝价格的至少18%(FOB)，高于去年一些买家支付的17.8%。

一些中国氧化铝厂商给出的2015年合同报价，为上海期交所期铝价格<0#SAF:>的18%，高于今年的17.5%。

多数中国氧化铝进口商仍在与卖家谈判，并在评估印尼禁止出口铝矿之后，铝土库存下降对中国氧化铝产量的影响。

某国有炼铝厂管理人士表示，年底铝土库存估计有3,400万吨，可支持中国2015年氧化铝产量持稳。Alumina Inc 上月表示，中国或将面临铝土短缺。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 王洋/李春喜)