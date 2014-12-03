投行观点：短期看好中国A股，因尚有减息等宽松动作--瑞银财富管理

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港12月3日 - 瑞银集团 的香港财富管理部门周三称，短期看好中国A股的表现，因预期明年内地仍有减息及下调存款准备金率的宽松动作。
瑞银财富管理投资总监办公室北亚太区首席投资总监浦永灏在记者会上称，中国的无风险利率继续下降，为货币政策转向提供机会，可能再有1-2次减息及降准，加上来自融资、保险等新资金入市，这些因素令A股还有上升空间。
中国股市沪综指周三大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创历史天量。由年初至今，沪综指累计上升31%，优于环球主要股市表现。
浦永灏没有对A股目标给出预测，然对股市中长线表现表示保留。
“中长期不太乐观，因为股市升得太快，而且实体经济没有根本性的改善。”他说，环球市场之中，瑞银财富管理最看好美国，并建议继续增持增持美股。
港股方面，瑞银财富管理投资总监亚太区股票副主管何伟华称，对港股持“中性”看法，因目前的市帐率处于合理水平，未来企业盈利增长空间有限，预期港股只会跟随外围股市走势。
他并称，该行预期明年本地楼价有10-15%潜在跌幅，主要受美国加息以及楼盘销情减慢影响，对地产股构成不利；澳门赌业可能到明年首季博彩收入有较好的增长表现后始能受到支持。
港股恒生指数 周三逆转稍早涨势收低。分析师称，这是因为资金流到形势大好的大陆股市。 （完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。