全球贵金属：铂金市场2014年料短缺88.5万盎司，因南非产量大减--WPIC

* 2014年底可用库存料为256万盎司

* 南非铂金产量料将下滑31%

* 自动催化剂和珠宝需求或增加

* 投资需求预计较2013年下降82%

路透伦敦12月3日 - 世界铂金投资委员会(WPIC)周三估计，铂金市场今年预计会出现88.5万盎司的供应缺口，因为主要生产国南非的罢工减少了供应。

铂金地上库存料已大减，这些库存此前有助于缓冲供应紧缺对价格的影响。铂金价格 今年下跌11%，尽管连续第三年出现短缺。

WPIC称，预计地上铂金库存在年底为256万盎司，低于去年底的344.5万吨。

占铂金矿产供应四分之三的南非铂金产量今年料减少31%。南非矿工与建筑业联盟(AMCU)今年初带领铂金矿工进行了五个月的罢工。

在Absa Capital在南非推出NewPlat ETF后，2013年铂金投资额激增，但今年料下滑82%。

不过，铂金两大需求要素--珠宝商及车企需求预计都将升高。车企将铂金用于催化转换器。