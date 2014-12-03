全球贵金属：铂金市场2014年料短缺88.5万盎司，因南非产量大减--WPIC

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
* 2014年底可用库存料为256万盎司
* 南非铂金产量料将下滑31%
* 自动催化剂和珠宝需求或增加
* 投资需求预计较2013年下降82%
路透伦敦12月3日 - 世界铂金投资委员会(WPIC)周三估计，铂金市场今年预计会出现88.5万盎司的供应缺口，因为主要生产国南非的罢工减少了供应。
铂金地上库存料已大减，这些库存此前有助于缓冲供应紧缺对价格的影响。铂金价格 今年下跌11%，尽管连续第三年出现短缺。
WPIC称，预计地上铂金库存在年底为256万盎司，低于去年底的344.5万吨。
占铂金矿产供应四分之三的南非铂金产量今年料减少31%。南非矿工与建筑业联盟(AMCU)今年初带领铂金矿工进行了五个月的罢工。
在Absa Capital在南非推出NewPlat ETF后，2013年铂金投资额激增，但今年料下滑82%。
不过，铂金两大需求要素--珠宝商及车企需求预计都将升高。车企将铂金用于催化转换器。
珠宝需求今年预计增长4%。在占全球铂金珠宝市场三分之二的中国市场，今年铂金需求料提高2%，明年也有望继续增长。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。