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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 14:58 BJT

更新版 1-新加坡金融：交易所因故障延迟开盘，金管局称“不可接受”

金管局周三在声明中指示博可和新加坡交易所进行检讨，解决导致当天开盘延迟的问题。

“如果有必要，金管局将果断地对新加坡交易所采取监管行动，”金管局表示。以前，金管局曾对数家金融机构进行过批评和罚款。

博可在声明中表示，新加坡交易所理解市场的“困扰”，正在检查相关流程，避免再次出现延迟情况。

新加坡交易所推迟交易，以便会员公司能够调整客户头寸，并修正12月1日证券客户记账系统盘后处理工作中的任何错误。

新加坡交易所报告，由于股票交易量下降，第一财季净利润减少16%。该季交易所日均证券交易额减少了27%。(完)

(编译 田建华/张涛；审校 艾茂林/杜明霞)
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