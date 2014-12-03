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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 14:43 BJT

日本股市：日经指数因日圆疲软收涨，大塚制药因并购消息而重挫

路透东京12月3日 - 日本股市日经指数周三连续第四个交易日上涨，因美元兑日圆刷新七年高点支撑了市场人气，但尾盘因市场出现过热迹象而涨幅收敛。

日经指数 收涨0.3%至17,720.43点，是2007年7月以来最高收盘水平。稍早时曾触及17,881.76点的高位。

交易员表示日股有过热的迹象。股票涨跌腾落指数(toraku)升破142。此数值若高于120，则被视为是市场超买。

大塚制药 逆市重挫5%，因有消息称该公司将以35亿美元收购美国一家制药厂。

东证股价指数 放量收涨0.1%至1,429.75点，有25.2亿股换手，为11月25日以来最大成交量。

JPX日经400指数 持平在12,985.44点。(完)
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