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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元走低，受疲弱GDP数据打压

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* 澳元/美元跌0.58%，新西兰元/美元跌0.29%，欧元/美元跌0.10%，美元/马币(林吉特)涨0.57%

* 日经指数涨0.32%，沪综指涨0.39%，布兰特原油涨0.23%，美国10年期公债收益率为2.2888%

* 澳洲第三季经济增长意外放缓，激起降息预期

* 美联储官员乐见油价下跌，不怕通胀下降威胁

(完)

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