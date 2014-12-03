版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 14:44 BJT

韩国汇市：韩元下跌，因市场担心当局干预汇市

路透首尔12月3日 - 韩国韩元 周三跌向15个月低点，受累于恐慌性卖盘，因交易商预期韩国当局可能干预汇市，以限制韩元兑日圆强势。

韩元/美元 国内收盘报1,112.9，周二收盘价为1,106.8。

韩元盘初曾跌至日低1,118.0，此后缩减部分跌幅，受助于国内出口商的结算需求。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐