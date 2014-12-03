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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:36 BJT

《独家新闻》日本经济产业省下周将召见高田CEO以了解情况--消息人士

但是如果发现根源在于更为根本性的缺陷，比如是设计失误而非制造问题，或是如果汽车召回范围大幅扩大，那么情况可能就不一样了。两位消息人士表示，那种情况可能会让高田吃紧，但经济产业省官员相信高田在财务上能挺过更大规模的召回。

“高田公司现金充裕，”一位消息人士称。

该人士称，在最坏预期情况下，高田因为召回扩大以及潜在法律成本而面临破产威胁，届时经济产业省也不太可能牵头进行救援。

“经济产业省积极参与行业的时代已经过去，现在首先由行业自主应对。如果车企感觉高田技术对它们业务至关重要，希望在日本维持该公司及其技术，它们就需要自己领头，”该人士称。

不过经济产业省可能在这一过程中伸出援手，就像几年前日本瑞萨电子 一样。行业与政府联手救助了该公司。

“我们更为担心美日关系：希望确保这不会影响两国关系，也希望这不会让日本受到重挫。目前我们认为还没到这个地步，”该人士表示。(完) (编译 洪曦/李婷仪/朱晓军；审校 高琦/张明钧)
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