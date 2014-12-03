巴西利率：央行料将加息，或加速紧缩政策以提振投资信心

路透巴西利亚12月3日 - 巴西央行周三料将升息，但对于该行是否会加速紧缩货币政策、帮助总统罗塞夫重获投资者信任的问题，分析师看法不一。

上周接受路透调查的49名分析师之中，29人预计巴西央行将上调指标利率 25个基点，至11.50%，为2012年1月以来最高。其余20人认为央行会更加大胆地升息50个基点。

罗塞夫此前暗示，她将采取更多亲商政策，扭转国家经济形势。巴西经济的表现一直差强人意，不及投资者和去年10月投票支持罗塞夫连任的选民的预期。她当时以数十年来最小差距险胜。

罗塞夫任命Joaquim Levy担任财长。许多人认为Levy在财政方面比较保守，他承诺控制支出以充实国库。受多年来政府高支出，以及数十项备受争议的税赋宽减措施影响，巴西财政十分空虚。

财政撙节措施再加上调利率，可能有助于通胀率重返官方目标水平，提振企业和消费者不断下滑的信心。信心的下降已给经济成长造成压力。

“从战略和宏观政策的角度来看，我们认为时间较短、重心挪前的升息周期，明显好于拖拖拉拉的加息过程，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos在上周给客户的报告中表示。

最早释出政策转变迹象的就是巴西央行本身。10月29日，也就是罗塞夫获选连任仅几天之后，央行宣布加息25个基点，出乎投资者预料。

央行官员暗示，他们准备采取更大胆的加息举措，使通胀率回到2016年的官方目标区间中点4.5%。