巴西利率：央行料将加息，或加速紧缩政策以提振投资信心

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透巴西利亚12月3日 - 巴西央行周三料将升息，但对于该行是否会加速紧缩货币政策、帮助总统罗塞夫重获投资者信任的问题，分析师看法不一。
上周接受路透调查的49名分析师之中，29人预计巴西央行将上调指标利率 25个基点，至11.50%，为2012年1月以来最高。其余20人认为央行会更加大胆地升息50个基点。
罗塞夫此前暗示，她将采取更多亲商政策，扭转国家经济形势。巴西经济的表现一直差强人意，不及投资者和去年10月投票支持罗塞夫连任的选民的预期。她当时以数十年来最小差距险胜。
罗塞夫任命Joaquim Levy担任财长。许多人认为Levy在财政方面比较保守，他承诺控制支出以充实国库。受多年来政府高支出，以及数十项备受争议的税赋宽减措施影响，巴西财政十分空虚。
财政撙节措施再加上调利率，可能有助于通胀率重返官方目标水平，提振企业和消费者不断下滑的信心。信心的下降已给经济成长造成压力。
“从战略和宏观政策的角度来看，我们认为时间较短、重心挪前的升息周期，明显好于拖拖拉拉的加息过程，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos在上周给客户的报告中表示。
最早释出政策转变迹象的就是巴西央行本身。10月29日，也就是罗塞夫获选连任仅几天之后，央行宣布加息25个基点，出乎投资者预料。
央行官员暗示，他们准备采取更大胆的加息举措，使通胀率回到2016年的官方目标区间中点4.5%。
巴西11月通胀率水平有所下降，但仍接近6.5%的目标区间顶端。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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