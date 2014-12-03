台湾股市：外资持续汇入，待不确定性消除台股回归基本面--金管会主委

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台湾股市周三放量大涨。金管会主委曾铭宗表示，外资持续汇入，至周一累计净汇入已达1,933.5亿美元；待不确定因素消除后，台股会回归基本面。
由于新内阁人事尚未正式出炉，他在一场公开活动受访时并指出，目前为请辞待命，对人事及重大决策都不合适发表意见，明天应该也不会出席立法院审查大户条款议案。
至于最新内阁改组动向，他仅回应说，“内阁改组时间应该会加快，有机会的话，我是希望跟大家共同来努力。”
根据金管会统计，12月1日当日外资净汇入约2.9亿美元。金管会上日公布，外资及陆资于11月净汇入约27.35亿美元，结束连三个月净汇出。外资至上月底总累计净汇入1,930.59亿美元。
台湾股市加权指数 周三放量收扬1.55%，跟随美股涨升；此外，立法院排定明日审查证券交易所得税修正案，其中备受争议的“大户条款”有望被删除，也激励多头抢进。 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。