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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:19 BJT

台湾股市：外资持续汇入，待不确定性消除台股回归基本面--金管会主委

路透台北12月3日 - 台湾股市周三放量大涨。金管会主委曾铭宗表示，外资持续汇入，至周一累计净汇入已达1,933.5亿美元；待不确定因素消除后，台股会回归基本面。

由于新内阁人事尚未正式出炉，他在一场公开活动受访时并指出，目前为请辞待命，对人事及重大决策都不合适发表意见，明天应该也不会出席立法院审查大户条款议案。

至于最新内阁改组动向，他仅回应说，“内阁改组时间应该会加快，有机会的话，我是希望跟大家共同来努力。”

根据金管会统计，12月1日当日外资净汇入约2.9亿美元。金管会上日公布，外资及陆资于11月净汇入约27.35亿美元，结束连三个月净汇出。外资至上月底总累计净汇入1,930.59亿美元。

台湾股市加权指数 周三放量收扬1.55%，跟随美股涨升；此外，立法院排定明日审查证券交易所得税修正案，其中备受争议的“大户条款”有望被删除，也激励多头抢进。 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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