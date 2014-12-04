中国债市：三个月期国库现金定存中标利率4.33%--业内人士

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透上海12月4日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.33%。最近一次招标的同期限品种在11月25日，利率4.56%。
今日进行的国库现金定存为今年第11期，起息日为12月4日，到期日为2015年3月5日。
包括本次，今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%
10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%
11期 600 三个月 12月4日 2015年3月5日 4.33%
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合计 5,600
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。