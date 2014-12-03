版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:24 BJT

俄罗斯金融：央行12月1日出资7亿美元干预汇市支撑卢布

路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯央行周三表示，12月1日进行了368.7亿卢布(7亿美元)的汇市干预，以支撑卢布汇价，是11月10日以来首次。

卢布早盘开盘近持平，在央行公布干预数据后小跌。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐