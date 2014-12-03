表格：外资在韩国股市买超443亿韩元，连续第四天买超

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔12月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超443亿韩元，为连续第四天买超，期间累计买超2,067亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月 3日 44.3 -12.6 -43.7
12月 2日 47.1 -89.5 -37.0
12月 1日 62.7 -209.6 122.6
11月28日 52.6 -151.2 94.1
11月27日 -23.3 37.5 -12.8
11月26日 76.4 -7.0 -69.8
11月25日 387.5 42.3 -415.8
11月24日 353.3 86.6 -443.4
11月21日 58.6 70.1 -149.5
11月20日 386.3 142.5 -89.2
11月19日 375.7 6.9 -58.2
11月18日 241.0 70.7 -292.5
11月17日 -32.1 168.4 -177.5
11月14日 -239.3 383.4 -182.5
11月13日 111.8 -203.8 54.9
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本月以来 154.1 -311.8 42.0
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今年以来 7,304.8 -2,983.8 -2,014.5
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。