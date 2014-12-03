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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市买超443亿韩元，连续第四天买超

路透首尔12月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超443亿韩元，为连续第四天买超，期间累计买超2,067亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月 3日 44.3 -12.6 -43.7

12月 2日 47.1 -89.5 -37.0

12月 1日 62.7 -209.6 122.6

11月28日 52.6 -151.2 94.1

11月27日 -23.3 37.5 -12.8

11月26日 76.4 -7.0 -69.8

11月25日 387.5 42.3 -415.8

11月24日 353.3 86.6 -443.4

11月21日 58.6 70.1 -149.5

11月20日 386.3 142.5 -89.2

11月19日 375.7 6.9 -58.2

11月18日 241.0 70.7 -292.5

11月17日 -32.1 168.4 -177.5

11月14日 -239.3 383.4 -182.5

11月13日 111.8 -203.8 54.9

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本月以来 154.1 -311.8 42.0

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今年以来 7,304.8 -2,983.8 -2,014.5

---------------------------------------------- (完)
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