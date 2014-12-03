中国新债：国开行下周三将发行102.36亿元铁路专项资产支持证券

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周三(10日)在银行间债市，发行规模为102.36亿元人民币的铁路专项信贷资产支持证券。其中优先档规模为95.28亿元，以招标方式公开发行，次级档7.082亿元以招标方式定向发行。
该期ABS受托人为中粮信托，国开证券为主承销商。具体招标时间为12月10日上午10:00-11:00。分销日和缴款截止日为12月18日，起息日和信托设立日为12月19日。
以下为具体条款：
优先A-1档 优先A-2档 优先A-3档 优先A-4档 次级档
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发行量(亿) 16.0 15.5 28.7 35.08 7.08
招标量(亿) 15.2 14.725 27.265 33.326 6.7279
加权平均期限 0.39年 1.36年 2.33年 3.44年 4.07年
计息标准 固息 浮息 浮息 浮息 --
利率基准 -- 一年贷款利率 一年贷款利率 一年贷款利率 --
利差(利率)区间 3.7%~4.7% -1.7%~-0.7% -1.6%~-0.6% -1.4%~-0.4% --
招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 单一利差 --
(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式) (荷兰式) --
信用等级
(中诚信国际) AAA AAA AAA AAA --
(中债资信) AAA AAA AAA AAA --
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中国人民银行公布的最新一年期贷款利率为5.60%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。