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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:32 BJT

中国新债：国开行下周三将发行102.36亿元铁路专项资产支持证券

路透上海12月3日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周三(10日)在银行间债市，发行规模为102.36亿元人民币的铁路专项信贷资产支持证券。其中优先档规模为95.28亿元，以招标方式公开发行，次级档7.082亿元以招标方式定向发行。

该期ABS受托人为中粮信托，国开证券为主承销商。具体招标时间为12月10日上午10:00-11:00。分销日和缴款截止日为12月18日，起息日和信托设立日为12月19日。

以下为具体条款：

优先A-1档 优先A-2档 优先A-3档 优先A-4档 次级档

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发行量(亿) 16.0 15.5 28.7 35.08 7.08

招标量(亿) 15.2 14.725 27.265 33.326 6.7279

加权平均期限 0.39年 1.36年 2.33年 3.44年 4.07年

计息标准 固息 浮息 浮息 浮息 --

利率基准 -- 一年贷款利率 一年贷款利率 一年贷款利率 --

利差(利率)区间 3.7%~4.7% -1.7%~-0.7% -1.6%~-0.6% -1.4%~-0.4% --

招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 单一利差 --

(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式) (荷兰式) --

信用等级

(中诚信国际) AAA AAA AAA AAA --

(中债资信) AAA AAA AAA AAA --

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中国人民银行公布的最新一年期贷款利率为5.60%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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