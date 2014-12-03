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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:36 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2360-65有买单

0727GMT

* 欧元/美元卖单在1.2400、1.2415-20、1.2435-40、1.2450。

* 在1.2370、1.24和1.2430有选择权到期

* 美元/日圆买单在118.75-80和118.40，卖单在119.40-50，119.65-70

* 在119.30和119.50-60有选择权到期

* 欧元/日圆买单在147.15-20, 147.00，卖单在148.20, 148.40-50, 148.75-80

* 美元/瑞郎买单在0.9690, 0.9700-10，卖单在0.9735-40, 0.9750, 0.9765-70

(完)

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