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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 07:00 BJT

路透调查：台湾11月出口同比增幅预计加速至3.47%，通胀料放缓

* 台湾11月出口预估中值为增长3.47%(前月为增长0.7%)

* 11月进口预估中值为增长3.3%(前月为下降1.4%)

* 11月贸易顺差预估为45.8亿美元(前月为顺差46.2亿美元)

* 11月CPI预估中值为同比增长1.12%(前月为增长1.07%)

* 贸易收支数据将于12月8日(周一)0800GMT公布

* CPI数据将于12月5日(周五)0030GMT出炉

路透台北12月3日 - 根据路透调查分析师的预估中值，台湾11月出口料较去年同期成长3.47%，较9月加速。

台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

台湾11月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.12%；10月为上升1.7%。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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