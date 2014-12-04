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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/12/4

经济指标                  时间    最新数据   前次数据      下次公   预估值 
                                                            布       
 工业生产(y/y)            10月     +8.97%      +10.16%  r   12/23    --
 季调失业率               10月     3.87%         3.90%      12/22    --
 *消费者物价指数(CPI)(y/  10月     +1.07%       +0.71%  r   12/5     +1.12%
 y)                                                                  
 外汇存底(亿美元)         10月底   4,214.76   4,206.96      12/5     --
 *商品出口(y/y)           10月     +0.7%         +4.7%      12/8     +3.47%
 *商品进口(y/y)           10月     -1.4%         +0.2%      12/8     +3.3%
 M2货币总计数(y/y)        10月     +4.98%       +5.31%      12/25    --
 外销订单(y/y)            10月     +13.4%       +12.7%      12/22    --
 经常帐盈余(亿美元)       第三季   +158.0       +164.9  r   2/26     --
 国际收支(亿美元)         第三季   +41.8         +43.9      --       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第三季   +3.63%       +3.87%  r   --       --
 重贴现率(%)              9月25日  1.875%       1.875%      12/18    --
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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