台湾经济指标预测--12月4日至2月26日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： 12月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,214.76亿美元 *12/5 0830 消费者物价指 11月 +1.12% +1.07% 数(CPI) * 12月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/8 1600 出口 11月 +3.47% +0.7% * 12月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/18 -- 重贴现率 第四季 -- +1.875% * 12月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.87% 12/22 1600 外销订单 11月 -- +13.4% 12/23 1600 工业生产 11月 -- +8.97% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +4.98% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。