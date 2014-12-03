法国财政：宣布额外减赤计划后，2015年赤字与GDP之比将降至4.1%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透巴黎12月3日 - 法国周三证实，2015年将把公共赤字相当于经济产出的比例降至4.1%，下修之前4.3%的目标。该国之前宣布额外减赤计划，以避免受到欧盟制裁。
法国2013年时又获两年宽限期，使赤字降至欧盟规定的不超过国内生产总值(GDP)3%的水平。但该国10月份时表示，2015年的赤字将超过这一目标，仅从今年的4.4%降至4.3%。
此后法国表明要再减赤36-37亿欧元，但迄今尚未正式宣布，额外节约数额将对赤字与GDP之比产生何种影响。外界广泛估计，这将使赤字相当于GDP的比例降至4.1%。
“赤字将降至GDP的4.1%，”法国财政部发给记者的报告写道。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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