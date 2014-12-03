法国财政：宣布额外减赤计划后，2015年赤字与GDP之比将降至4.1%

路透巴黎12月3日 - 法国周三证实，2015年将把公共赤字相当于经济产出的比例降至4.1%，下修之前4.3%的目标。该国之前宣布额外减赤计划，以避免受到欧盟制裁。

法国2013年时又获两年宽限期，使赤字降至欧盟规定的不超过国内生产总值(GDP)3%的水平。但该国10月份时表示，2015年的赤字将超过这一目标，仅从今年的4.4%降至4.3%。

此后法国表明要再减赤36-37亿欧元，但迄今尚未正式宣布，额外节约数额将对赤字与GDP之比产生何种影响。外界广泛估计，这将使赤字相当于GDP的比例降至4.1%。