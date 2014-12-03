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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，受上海期胶疲软拖累

美元兑日圆周三触及七年高点，得益于美国公债收益率上涨，以及美联储官员对美国经济前景的乐观评价。

上海期交所主力5月橡胶合约 下跌80元，收报每吨12,515元人民币，因中国11月官方非制造业PMI微幅回升，不足以减轻对经济走弱的忧虑。

“中国数据没有明显改善，”一位东京交易商表示，“我认为橡胶市场的整体走向是下行。”

新加坡SICOM的1月橡胶合约 最新报每公斤148.00美分，下滑1.6美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/高琦 审校 李春喜/张涛)
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