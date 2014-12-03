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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:53 BJT

《全球汇市》美元/日圆逼近120关口，澳元受疲弱GDP数据打压大跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2368 1.2381 -0.10 -10.02 1.3745

美元/日圆 119.28 119.19 +0.08 +13.28 105.30

欧元/日圆 147.55 147.62 -0.05 +2.02 144.63

美元/瑞郎 0.9728 0.9721 +0.07 +8.96 0.8928

英镑/美元 1.5632 1.5635 -0.02 -5.58 1.6556

美元/加元 1.1394 1.1405 -0.10 +7.29 1.0620

澳元/美元 0.8399 0.8439 -0.47 -5.77 0.8913

新西兰元/美元 0.7785 0.7804 -0.24 -5.13 0.8206

欧元/瑞郎 1.2035 1.2036 -0.01 -1.92 1.2271

欧元/英镑 0.7912 0.7921 -0.11 -4.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2996 9.3149 -0.16 +5.11 8.8474

美元/挪威克朗 7.0260 7.0270 -0.01 +15.82 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/张明钧/朱晓军；审校 张涛/于春红)
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