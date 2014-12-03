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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:59 BJT

全球金市：金价持稳在1,200美元附近，但人气仍偏空

0728 GMT时现货金 小升0.2%至每盎司1,200.60美元，前一日下跌了1%。

荷兰银行分析师Georgette Boele在一份报告中写道：“贵金属自7月来便一直失宠。对起始参与者来说，美元已经上涨。而且通胀预期因油价的下滑而出现大幅下降。”

近几日金价与油价一同走跌，因市场预期油价下滑料减轻通胀压力。黄金通常被看成是对冲物价上涨的工具。

美国原油期货周三上涨逾1%，因行业数据显示美国原油库存意外下降。

投资者认为，如果利率上升，黄金的需求将下滑，因黄金是一种不生息的资产。

德国商业银行在一份报告中称：“我们预计，在对美国加息预期越发迫近的背景下，金价明年上半年仍将承压。”

该行预计2015年第二季黄金均价将降至1,125美元，但预计当年年底会回升至1,250美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1200.6 2.04 0.17

现货银 16.37 -0.06 -0.37

现货铂金 1213.05 1.55 0.13

现货钯金 803.22 4.24 0.53

COMEX期金 1200.1 0.7 0.06

COMEX期银 16.395 -0.061 -0.37

汇率

欧元/美元 1.2366

美元指数 88.699

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 于春红/王洋; 审校 高琦)
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