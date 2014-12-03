全球金市：金价持稳在1,200美元附近，但人气仍偏空

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0728 GMT时现货金 小升0.2%至每盎司1,200.60美元，前一日下跌了1%。
荷兰银行分析师Georgette Boele在一份报告中写道：“贵金属自7月来便一直失宠。对起始参与者来说，美元已经上涨。而且通胀预期因油价的下滑而出现大幅下降。”
近几日金价与油价一同走跌，因市场预期油价下滑料减轻通胀压力。黄金通常被看成是对冲物价上涨的工具。
美国原油期货周三上涨逾1%，因行业数据显示美国原油库存意外下降。
投资者认为，如果利率上升，黄金的需求将下滑，因黄金是一种不生息的资产。
德国商业银行在一份报告中称：“我们预计，在对美国加息预期越发迫近的背景下，金价明年上半年仍将承压。”
该行预计2015年第二季黄金均价将降至1,125美元，但预计当年年底会回升至1,250美元。
--------------------------0728GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1200.6 2.04 0.17
现货银 16.37 -0.06 -0.37
现货铂金 1213.05 1.55 0.13
现货钯金 803.22 4.24 0.53
COMEX期金 1200.1 0.7 0.06
COMEX期银 16.395 -0.061 -0.37
汇率
欧元/美元 1.2366
美元指数 88.699
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 于春红/王洋; 审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。