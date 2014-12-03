更新版 1-中国汇市：人民币触逾两月低点后逆转微收升，市场观望情绪浓厚

* 人民币微升，盘间一度创逾两个月低点 * 中间价再度回调，维持区间盘整 * 交易员称美元多头当前持有成本较高 * 短期或持续震荡走贬，关注关键技术位 (更新收盘报价和评论) 路透北京12月3日 - 中国人民币兑美元 周三触及两个月新低后回弹，最终微 幅收升。受中间价再度回调51个点子引导，即期盘间一度触及6.1531元低点。交易员称购汇 仍然旺盛，但整体看供求相对均衡，波动较窄。短期市场仍在6.15关键技术位附近胶着，市 场观望情绪浓厚。 他们并称，今日购汇需求续降，午盘离岸人民币CNH显露升值迹象，带动在岸即期汇价 走强。而在6.15的位置亦有客盘结汇，均助推即期汇价收复早盘失地。 “现在大家对人民币是‘看空却不做空’，因为持有美元长头寸的成本太高了。”一外 资行交易员说，由于本币资金面紧张，掉期超短端美元升水较高，长头寸持有成本让银行望 而却步。 他说，这也使得近期美元多头交易多局限于日内而不想持有过夜。短期来看，即期可能 还会继续走贬，需要注意如果突破关键技术位，有可能会让持币观望的美元多头涌入，从而 导致人民币迅速走贬。 另一股份行交易员表示，短期市场仍然没有明确的方向，需关注6.15关键技术位能否有 效突破。若国际美元继续走强或人民币中间价释放出更多的交易信号，则可能成为新的交易 契机。 全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年高位，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且 美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大多乐观。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1500 6.1503 0.00% 中间价 6.1376 6.1325 -0.08% 成交额 163亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.25% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 61 6.1470 6.1531 2014年来即期升贬值幅度 -1.56% 1年期美元/人民币掉期升水 1465 离岸人民币市场,北京时间17:12 今日 上日 1年期NDF 6.2670/10 6.2615 CNH即期 6.1469/89 6.1559 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/倪蔚丹; 审校 林高丽)