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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 17:20 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币触逾两月低点后逆转微收升，市场观望情绪浓厚

* 人民币微升，盘间一度创逾两个月低点
    * 中间价再度回调，维持区间盘整
    * 交易员称美元多头当前持有成本较高
    * 短期或持续震荡走贬，关注关键技术位

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京12月3日 - 中国人民币兑美元 周三触及两个月新低后回弹，最终微
幅收升。受中间价再度回调51个点子引导，即期盘间一度触及6.1531元低点。交易员称购汇
仍然旺盛，但整体看供求相对均衡，波动较窄。短期市场仍在6.15关键技术位附近胶着，市
场观望情绪浓厚。
    
    他们并称，今日购汇需求续降，午盘离岸人民币CNH显露升值迹象，带动在岸即期汇价
走强。而在6.15的位置亦有客盘结汇，均助推即期汇价收复早盘失地。
    
    “现在大家对人民币是‘看空却不做空’，因为持有美元长头寸的成本太高了。”一外
资行交易员说，由于本币资金面紧张，掉期超短端美元升水较高，长头寸持有成本让银行望
而却步。
    
    他说，这也使得近期美元多头交易多局限于日内而不想持有过夜。短期来看，即期可能
还会继续走贬，需要注意如果突破关键技术位，有可能会让持币观望的美元多头涌入，从而
导致人民币迅速走贬。
    
    另一股份行交易员表示，短期市场仍然没有明确的方向，需关注6.15关键技术位能否有
效突破。若国际美元继续走强或人民币中间价释放出更多的交易信号，则可能成为新的交易
契机。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年高位，因美国公债收益率(殖利率)升高，而且
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员有关美国经济前景的言论大多乐观。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
        
 在岸市场人民币兑美元             今日              上日         升贬
 即期成交价格                     6.1500            6.1503       0.00%
 中间价                           6.1376            6.1325       -0.08%
 成交额                           163亿美元                      
                                                                 
 日内相对于中间价最大波幅         -0.25% (上限±2%  日高         日低
                                  )                              
 日内波动幅度(pips)               61                6.1470       6.1531
 2014年来即期升贬值幅度           -1.56%                         
 1年期美元/人民币掉期升水         1465                           
                                                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间17:12     今日              上日         
 1年期NDF                         6.2670/10         6.2615       
 CNH即期                          6.1469/89         6.1559       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然/倪蔚丹; 审校 林高丽)
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