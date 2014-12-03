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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:49 BJT

表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

路透首尔12月3日 - 以下为韩国债市周三收盘价：

今日收盘价 上日收盘价

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韩国公债期货 * 108.10 108.27

10年期公债收益率 2.681% 2.604%

五年期公债收益率 2.329% 2.254%

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为三年期公债近月期约报价。(完)

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