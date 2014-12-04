中国公开市场：今日不进行任何操作，本周将净投放300亿元

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
路透上海12月4日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，为11月下旬降息后连续第三次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金300亿元人民币。
在中国央行11月22日起不对称降息后，央行公开市场仅在上周二进行了一次50亿元人民币的14天期正回购操作，利率下跌20个基点(bp)至3.20%。上周四和本周二则均未进行任何操作。
据路透统计，本周公开市场共有300亿元资金到期，全部为正回购。其中周二到期200亿元，周四到期100亿元。另外，今日稍晚还将进行600亿元三个月国库现金定存招标。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。
而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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